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    ВСУ провели масштабные учения ПВО в Херсонской области

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    Согласно информации Командования воздушных сил ВСУ, всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300, по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", а также были осуществлены более 20 пусков из ЗРК "ОСА".
    В Херсонской области ВСУ провели масштабные стрельбы из Буков, С-300 и Ос
    Facebook Командование Воздушных сил ВСУ

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Херсонской области состоялись контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности, сообщает Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

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    Министерство обороны Украины
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    На временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

    Всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300, по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам.

    Кроме того, было осуществлено более 20 пусков подразделениями Сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов "ОСА".

    По словам командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергея Дроздова дало возможность потренироваться боевого расчета, которые были внезапно передислоцированы из мест постоянного базирования в определенные районы для проведения практических пусков, успешно совершив марш они выполнили поставленную задачу.

    Ранее Генштаб ВСУ анонсировал масштабные учения военных подразделений противовоздушной обороны.

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