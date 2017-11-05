ВСУ провели масштабные учения ПВО в Херсонской области

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Херсонской области состоялись контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности, сообщает Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

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На временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

Всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300, по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам.

Кроме того, было осуществлено более 20 пусков подразделениями Сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов "ОСА".

По словам командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергея Дроздова дало возможность потренироваться боевого расчета, которые были внезапно передислоцированы из мест постоянного базирования в определенные районы для проведения практических пусков, успешно совершив марш они выполнили поставленную задачу.

Ранее Генштаб ВСУ анонсировал масштабные учения военных подразделений противовоздушной обороны.