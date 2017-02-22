Порошенко: приоритет Украины в 2017 году - восстановление системы ПВО

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Приоритетом Украины в текущем году является восстановление системы противовоздушной обороны, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приоритет в 2017 году — восстановления системы противовоздушной обороны", — сказал Порошенко, выступая в среду на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины.

Он также напомнил, что в этом году в Украине запланированы ряд международных учений.

"В прошлом году проведено более 500 семинаров в Украине. К обучению активно привлечены инструкторы из армий иностранных партнеров", — добавил президент.

Верховная Рада Украины в начале текущего года поддержала решение президента страны Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.

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Минобороны Украины заявило, что в нынешнем году около 7 тысяч иностранных и около 12,5 тысячи украинских военнослужащих примут участие в разных учениях на территории Украины. Кроме того, около 1 500 украинских военных примут участие в учениях за пределами страны.

Порошенко также поручил Кабмину обеспечить своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, а также безопасность граждан во время проведения учений.