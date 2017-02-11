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    Стрельбы ПВО ВСУ из "Бука" могут угрожать безопасности РФ - эксперты

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    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма (67)

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    По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, используемая ВСУ техника, произведенная еще в 80-х годах в СССР, не проходит требуемого технического обслуживания, в результате чего её боевое применение становится непредсказуемым.
    Зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования Центр
    УНИАН

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Стрельбы с участием подразделений, вооруженных зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) "Бук-М1", которые Украина планирует провести недалеко от Крыма, могут угрожать безопасности воздушного пространства РФ, а также представлять опасность для воздушных судов, которые окажутся недалеко от места проведения стрельб, считают опрошенные РИА Новости в пятницу военные эксперты.

    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

    Ранее Минобороны Украины заявило о планах провести в 2017 году стрельбы из "Бук-М1" на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области. Кроме того, украинские зенитно-ракетные подразделения, вооруженные ЗРК С-300, в этом году примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian на полигоне "Шабла" в Болгарии.

    "К чему приводят "упражнения" украинской ПВО мы уже знаем. Это сбитый (в 2001 году – ред.) российский пассажирский самолет Ту-154 над Черным морем, его уничтожила зенитно-ракетная система Украины С-200, а также сбитый украинским расчетом "Бука" малазийский "Боинг" над Донбассом. Поэтому вследствие низкого профессионализма, ошибок украинских боевых расчетов нельзя исключить, что эти стрельбы окончатся еще-каким-то трагическим инцидентом", — сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

    Коротченко указал на низкий уровень профессионализма и технической оснащенности украинских сил ПВО. По его мнению, используемая техника, произведенная еще в 80-х годах в СССР, не проходит требуемого технического обслуживания, в результате чего её боевое применение становится непредсказуемым.

    "Технику ПВО, которую используют вооруженные силы Украины, уже давно пора сдать на утилизацию, однако они что-то "подшаманивают", пытаются продлевать ресурс без какого-либо технического надзора, всё это может привести к очень печальным последствиям. Либо зенитная управляемая ракета полетит не туда, либо собьют опять не то, поэтому я бы крайне рекомендовал западным странам, которые приглашают Украину принять участие в каких-то маневрах, не пускать их со своей устаревшей зенитно-ракетной техникой", — заключил Коротченко.

    Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что Украина вновь может намеренно проводить учения, затрагивая интересы РФ. "В прошлом году они проводили стрельбы, и в первом приближении, когда район запретный ввели, он захватывал территориальные воды Крыма. Мы видим, что они провокации такие нарочитым образом устраивают", — сказал эксперт.

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