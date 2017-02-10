Россия приведет ПВО в повышенную готовность в связи с учениями Киева

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Россия не рассматривает как угрозу предстоящие украинские ракетные учения близ Крыма, но приведет свою противовоздушную оборону в повышенную готовность, чтобы исключить попадание ракет на российскую территорию, сообщил РИА Новости глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров.

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщил ранее представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк

"Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории", — заявил сенатор.

По словам Озерова, Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является "достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя".

"И Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьёзными для них последствиями", — уверен глава комитета.

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Учения с ракетными стрельбами на юге Украины прошли 1 и 2 декабря. Военные провели контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении стрельб.