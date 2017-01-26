Крейчи: вхождение Украины в НАТО стало бы большой проблемой для Европы

РИА Новости Украина

В Киеве находится делегация НАТО. Стала ли сегодня ближе заветная цель украинской власти – вступление в Североатлантический альянс? Необходимо политическое решение на этот счет, и если новая американская администрация его примет, то уж конечно своих союзников в Европе она убедит, уверен процессор Института международных, общественных отношений в Праге, политолог Оскар Крейчи.

Интервью с экспертом публикует Sputnik Česká republika.

— Я не верю, что Трамп, его команда готовы начать этот процесс (вступление Украины в НАТО — Ред.). Другое дело — дальние подходы к нему, а именно — начало консультаций по совместимости военных систем. Будущим союзникам, если Украина таковой станет, это, понятно, потребуется. Здесь выходят на первый план вопросы торговли. Сейчас у американцев, да и у ряда других стран НАТО скопился переизбыток устаревшего вооружения. От него надо как-то избавляться. Можно его прямо, что называется, "сбагрить" Украине, или сделать это через посредников. Решать военно-промышленному комплексу, это сфера его интересов. Так или иначе, но любые действия по реализации присоединения Украины к НАТО с неизбежностью повлекут за собой ухудшение атмосферы безопасности в Европе, прямо навредят решению украинской проблемы, установлению мира в Донбассе.

СМИ сообщают, что в ближайшие годы НАТО не намерено расширяться за счет Украины.

— Новый президент США уже обозначил в своей инаугурационной речи приоритет внешнеполитических действий. А именно это: борьба с террористической группировкой — так называемым Исламским государством. Трампу понадобятся для этого мощные союзники, прежде всего — Россия. Едва ли он захочет ухудшать отношения с Москвой, что неизбежно последует, если Киев реально начнет процедуру вхождения в альянс. Мое личное мнение, таково: в ближайшие годы (называют 5-10 лет) политического решения на этот счет Киеву от США ждать не приходится. Да и не нужно. Североатлантический альянс, как ни крути, является реликтом "холодной войны", неким пережитком. Европа должна опираться на глобальную архитектуру безопасности. НАТО нечего делать на нашем континенте, блок лишь усиливает ощущение неопределенности. Вхождение Украины явилось бы гигантским откатом, опасной брешью в системе европейской безопасности!

Верховная Рада Украины на днях дала согласие на допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в многонациональных учениях НАТО в 2017 году. При этом депутат от фракции "Народного фронта" заговорил об украинских танках на Красной площади в Москве…

— Среди украинских депутатов много экстремистов, настоящих фанатиков. Заявлять подобное – провокация и серьезная ошибка. Неужели кто-то в Киеве считает, что Запад готов огнем и мечом помогать реализации сумасшедших планов открытого военного противостояния с Москвой? Украина, пусть уж она меня извинит, этого не стоит.