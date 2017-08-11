ВСУ об использовании ПВО РФ в Белоруссии: Украина отреагирует

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В ВСУ отметили, что не нарушают воздушные границы сопредельных государств, не давая поводов для применения ПВО.

Заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович заявил, что Украина отслеживает ситуацию в связи с инициативой президента РФ Владимира Путина относительно использования систем противовоздушной обороны на границах Белоруссии с ЕС и Украиной, и будет принимать соответствующие меры. Об этом Венскович сообщил в комментарии журналистам.

Комментируя ситуацию с возможным размещением систем российских ПВО РФ на границе Белоруссии с Украиной, он сослался на заявление начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что "у нас любая ситуация отслеживается и принимаются соответствующие меры".

Кроме того, Венскович добавил, что Вооруженные силы Украины не нарушают воздушные границы сопредельных государств, то есть не дают повода для применения этих средств, которые они могут развернуть.

"Наши воздушные силы действуют исключительно на территории пространства Украины", — подчеркнул Венскович.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что приоритетом Украины в текущем году является восстановление системы противовоздушной обороны.