Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО

В Луцке на базе военного аэродрома продолжается летно-методический сбор летного состава бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Основная цель сборов — подготовка летного состава к боевым действиям днем ​​и ночью на фронтовых бомбардировщиках и самолетах-разведчиках при различных погодных условиях и в разное время суток. Летчики учатся выполнять сложные виды маневров в воздухе и поражать наземные цели бомбами и ракетами",- говорится в сообщении.

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Как отметил командир бригады, каждое исполнение задач экипажами связано с противодействием средствам ПВО условного противника, управление боевой машиной в условиях работы средств вражеских РЭБ.

По его словам, условия тактической обстановки берутся реальные. В частности, дальность и радиус действия отдельных образцов средств ПВО и РЭБ, погодные факторы, закладываются случаи внезапного отказа или вывода из строя отдельных узлов и агрегатов крылатых машин и т.д.