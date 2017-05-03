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    Фотоленты

    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО

    18
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО
    Министерство обороны Украины

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    Под Луцком бомбардировщики ВВС Украины готовятся противодействовать ПВО

    В Луцке на базе военного аэродрома продолжается летно-методический сбор летного состава бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

    "Основная цель сборов — подготовка летного состава к боевым действиям днем ​​и ночью на фронтовых бомбардировщиках и самолетах-разведчиках при различных погодных условиях и в разное время суток. Летчики учатся выполнять сложные виды маневров в воздухе и поражать наземные цели бомбами и ракетами",- говорится в сообщении.

    Смотрите также: Боевые стрельбы танковой бригады ВСУ в Черниговской области

    Как отметил командир бригады, каждое исполнение задач экипажами связано с противодействием средствам ПВО условного противника, управление боевой машиной в условиях работы средств вражеских РЭБ.

    По его словам, условия тактической обстановки берутся реальные. В частности, дальность и радиус действия отдельных образцов средств ПВО и РЭБ, погодные факторы, закладываются случаи внезапного отказа или вывода из строя отдельных узлов и агрегатов крылатых машин и т.д.

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