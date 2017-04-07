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    Генштаб анонсировал стрельбы из "Буков" и С-300

    (обновлено: )35812
    По словам начальника Воздушных сил ВСУ генерал-майора Дмитрия Карпенко, в 2017 году планируется провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения ПВО со стрельбами из зенитных ракетных установок "Бук-М1" и С-300П.
    Зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования Центр
    УНИАН

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В 2017 году планируются масштабные учения военных подразделений противовоздушной обороны, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

    Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня в Украине главной силой для сдерживания врага с воздуха являются зенитные ракетные войска. В 2016 году после длительного перерыва вновь начали стрелять С-300П (зенитные ракетные системы). Планы на 2017 год еще амбициознее", — отмечается в сообщении.

    Как сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины генерал-майор Дмитрий Карпенко, первоочередное внимание в этом году будет уделяться боевым стрельбам.

    "А если конкретнее, то планируем провести еще более масштабное, чем в прошлом году, мероприятие. Речь идет прежде всего о боевых стрельбах сводным зенитным ракетным полком "Бук-М1" и зенитными ракетными дивизионами С-300П. Дивизионы "трехсоток" будут вызваны в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет иметь более реалистичный вид. А именно это и является главной задачей", — рассказал Карпенко.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что приоритетом Украины в текущем году является восстановление системы противовоздушной обороны

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