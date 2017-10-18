наверх
18.10.201715:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Днепропетровской области вскрыли послание учеников из 1967 года

    (обновлено: )49120
    Послание в 1967 году написали ученики и учителя опорной школы в Юрьевке, где рассказали о своих достижениях новому поколению. Они пишут, что собирают металлолом, садят виноград и помогают обрабатывать урожай.
    Послание учеников 1967 года
    facebook.com/yborisenko

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В опорной школе, расположенной в поселке Юрьевка Днепропетровской области, вскрыли капсулу, которая пролежала 50 лет под зданием, сообщает Юрий Борисенко на странице в Facebook.

    Марихуана. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
    В луче реформ. Наркотические квесты на школьных дворах Украины

    Послание в 1967 году написали ученики и учителя, где рассказали о своих достижениях новому поколению. Обращение подписал директор школы и члены партийной организации.

    Примечательно, что текст послания написан на украинском языке. 

    В послании говорится, что помимо учебы, ученики собирали металлолом, садили виноград и помогали обрабатывать урожай. 

    "Обращение было зачитано в Юрьевской школе 14.10.2017 года. 50 лет пролежала капсула с обращением под школой, и вот исторический момент наступил. Прочитайте, какие раньше были ценности у учителей и учеников спустя 50 лет!" — пишет Борисенко.

    В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политолог о главной цели протестов под Радой. Видео
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Ольга Богомолец
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов