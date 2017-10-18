В Днепропетровской области вскрыли послание учеников из 1967 года

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В опорной школе, расположенной в поселке Юрьевка Днепропетровской области, вскрыли капсулу, которая пролежала 50 лет под зданием, сообщает Юрий Борисенко на странице в Facebook.

Послание в 1967 году написали ученики и учителя, где рассказали о своих достижениях новому поколению. Обращение подписал директор школы и члены партийной организации.

Примечательно, что текст послания написан на украинском языке.

В послании говорится, что помимо учебы, ученики собирали металлолом, садили виноград и помогали обрабатывать урожай.

"Обращение было зачитано в Юрьевской школе 14.10.2017 года. 50 лет пролежала капсула с обращением под школой, и вот исторический момент наступил. Прочитайте, какие раньше были ценности у учителей и учеников спустя 50 лет!" — пишет Борисенко.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.