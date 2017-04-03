Турецкий фрегат и корвет зашли в порт Одессы

В понедельник утром два турецких корабля зашли в одесский порт. Первым на горизонте появился новейший корвет TCG Heybeliada.

Швартовка продолжалась около получаса, так как корвет решили поставить между фрегатом Ла Файетт и грузовиком, стоящим у 16 причала. Около 8:30 был спущен трап.

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Для приема турецкого фрегата французский La Fayette должен был освободить место у 15 причала. Примерно около 9 часов французы начали отчаливание и через 30 минут вышли на траверз Воронцовского маяка, сообщает "Думская".

Фрегат "Газинтеп" к тому времени появился на горизонте и оба фрегата разошлись на дистанции в пару миль. Еще через час он был пришвартован на месте Ла Файетта.

По предварительной информации, турецкие корабли пробудут в Одессе до 7 апреля.