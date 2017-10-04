EurasiaNet об учениях "Запад-2017": оправдались опасения?

Sergei GAPON / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Российско-белорусские совместные военные учения в сентябре 2017 года вызвали озабоченность соседних стран. В частности, высказывались опасения, что задействованный контингент в разы превышал заявленное число и что российские военные не покинут Беларусь после маневров. Но пока они интересны тем, что главы России и Беларуси не встретились для совместной инспекции учений, как предполагалось, а также заявлениями России о внеплановом вводе в Беларусь танкового подразделения", — пишет журналист Марианна Присяжнюк в статье для EurasiaNet.

REUTERS Vasily Fedosenko Президент Белоруссии Александр Лукашенко на учениях "Запад-2017"

"Особое внимание привлекла несостоявшаяся встреча лидеров двух государств — Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты наблюдали за маневрами каждый в своей стране, хотя их встреча была заранее запланирована. Более того, был отменен даже намеченный визит в Беларусь министра обороны РФ Сергея Шойгу", — говорится в публикации.

В Беларуси опровергали утверждения, что учения несут угрозу региональной безопасности, и утверждали, что эти мероприятия имели исключительно оборонительный характер, продолжает автор статьи. "Никто не должен опасаться, что Беларусь будет "возвращать" столицы (территорию Великого Княжества Литовского), — заявил на одном из брифингов Владимир Макаров, начальник управления информации Минобороны Беларуси.

"Мы ни к кому не имеем территориальных претензий, но и не приемлем вместе с братской Россией такие претензии к нам. Мы гарантируем, что не будем нападать на Польшу, чтобы вернуть Подляское воеводство, мы не будем нападать на Литовскую Республику, чтобы отвоевать Вильно (Вильнюс), мы не будем нападать на другие государства", — добавил Макаров.

REUTERS Vasily Fedosenko Учения "Запад-2017"

"В число заявленных задач совместных учений входили отработка совместных действий Союзного государства России и Беларуси по защите государственной границы, подготовка к отражению возможной агрессии, выполнение задач по разведывательной деятельности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), противостояние незаконным военным формированиям (НВФ) и несение дежурства силами противовоздушной обороны (ПВО)", — напомнила Марианна Присяжнюк.

"По информации министерств обороны Беларуси и РФ, в маневрах было задействовано 12,7 тысяч военнослужащих, из них 10,4 тысяч на территории Беларуси. Но некоторые обозреватели заявляли об использовании до 100 тысяч военных", — говорится в статье.

"Я бы не хотел сейчас конкретно приводить цифры и их комментировать, идет предварительная оценка. Но численность военных на учениях в несколько раз превышала официально декларированную Россией", — сказал журналистам директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы Ремигиюс Бальтренас, подводя первые итоги после завершения учений "Запад-2017".

Белорусская сторона отрицает подобные данные. "Как, скажите, можно в лесах Беларуси спрятать 60-тысячную военную группировку, как кто-то там придумывал? Весь численный состав белорусской армии — 65 тысяч (человек). Ну как вы себе это представляете? Я даже не ожидал, что такой престиж учений будет", — заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.

"Уже начали появляться первые сообщения о выводе российских войск с территории Беларуси, который должен был завершиться до 30 сентября. Подготовка учений шла тщательно", — отмечает автор публикации.

"Общими чертами всех современных военных конфликтов является повышение роли сил специальных операций, других специальных воинских формирований в комплексном применении регулярных войск с иррегулярными военными формированиями, частные военные кампании, террористические и экстремистские организации, а также широкое использование диверсионных, партизанских и террористических методов ведения боевых действий", — сказал Макаров. Он сообщил, что при подготовке сценария условных боевых действий был учтен опыт реальных военных конфликтов за последние 20 лет.

"Перед российско-белорусскими учениями представители соседних государств высказывали опасения по их поводу, проводя параллели между предыдущими подобными маневрами и последующими действиями российских военных в рамках конфликтов с Грузией и Украиной. В частности, упоминался доклад Главного управления разведки Минобороны Украины, в котором утверждалось, что предыдущие учения "Запад-2013" были подготовкой к действиям российских подразделений на территории Украины весной 2014 года", — напомнила Марианна Присяжнюк.

"В качестве возможного способа развеять опасения предлагалось расширить присутствие и полномочия наблюдателей из соседних стран, особенно учитывая, что силы ОДКБ анонсировали очередные крупные учения "Боевое братство-2017", которые пройдут в период с 3 по 20 октября", — продолжает автор статьи.

"Между тем на учениях "Запад-2017" не обошлось без казусов. Так, например, в первый день учений министерство обороны РФ сообщило о переброске дополнительных войск в Беларусь. "Подразделения 1-й танковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Подмосковье, подняты по тревоге и теперь совершат марш на белорусские полигоны", — отмечалось в сообщении пресс-службы Западного военного округа РФ. Однако белорусское оборонное ведомство эту информацию опровергло", — говорится в публикации.

Данный инцидент спровоцировал ряд вопросов относительно того, насколько Беларусь контролирует ситуацию. Белорусский журналист Игорь Ильяш в своем обзоре заявил, что: "Подобная игра на нервах белорусских властей вполне могла спровоцировать резкую ссору между Лукашенко и Путиным…. Нельзя исключать, что сама "танковая страшилка" была своеобразной кремлевской "благодарностью" за несговорчивость Лукашенко в каком-то из вопросов в рамках "Запада-2017".

"Стоит упомянуть также об инциденте, когда во время учений боевой самолет обстрелял залпом зрителей. Случай якобы произошел на территории РФ на полигоне "Лужский" (Ленинградская область). Примечательно, что информация появилась на региональном сайте, якобы от "источника". Стоит отметить, что на видео пострадавшие находились в непосредственной близости от военных машин, в которые попал снаряд. Однако ни журналисты, ни официальные верификаторы на такую дистанцию на учениях не допускаются. Что снова наталкивает на предположение об отработке некой информационной тактики", — пишет Марианна Присяжнюк.

По информации министерства иностранных дел Беларуси, за учениями наблюдали 80 верификаторов из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Польши, а также представители ООН, ОБСЕ, ОДКБ и Международного комитета Красного Креста. Однако в Минобороны Украины заявили об отказе доступа верификаторов на полигоны, где дислоцировались военные, и ограничениях передвижения наблюдателей, напомнила автор статьи.

"Тема учений и практические действия привлеченных воинских частей и подразделений значительно отличались. Оборонная тематика учений в течение их проведения не соответствовала замыслу. Военные части и подразделения выполняли наступательные действия, наносили поражение противнику в районах сосредоточения, на аэродромах и маршрутах выдвижения", — цитирует новостное агентство Unian.net сообщение Минобороны Украины. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис выразил опасение, что "состоялась симуляция нападения из РФ на все страны Балтии".

Несмотря на критические заявления непосредственных соседей, в России сообщают, что учения вызвали у иностранных наблюдателей восхищение. "Я вам скажу, что кроме слов восхищения — это абсолютно искренне и объективно — по окончании этого учения я никаких высказываний не слышал. Они убедились, что это учение не было направлено против третьих стран", — заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.