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    Россия

    Российскую журналистку избили в Москве

    (обновлено: )174
    Как сообщается, девушка снимала сюжет о пожаре, который произошел в стрелковом клубе на западе Москвы. Она хотела выяснить обстоятельства ЧП, однако охранник набросился на нее.
    Мария Семеняченко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко избили во время подготовки сюжета, по факту нападения проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

    "19.11.2017 г. в полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений журналистке одного из СМИ. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

    Ранее сайт телеканала сообщил, что на его сотрудницу было совершено нападение во время подготовки материала.

    "Мария Семеняченко снимала сюжет о пожаре, который произошел в стрелковом клубе на западе Москвы. Она хотела выяснить обстоятельства ЧП, однако охранник набросился на нее: по словам потерпевшей, он ударил ее дважды по лицу и сломал мобильный телефон. После он силой вытолкнул девушку из здания", — сообщается на сайте РЕН ТВ.

    Напомним, в Киевской области морпех избил полицейского в ответ на сделанные в его сторону замечания.

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