наверх
16.11.201702:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Скандал в Днепропетровской области. Директор интерната избила сироту

    (обновлено: )5011
    На ролике, обнародованном в сети, была опознана директор центра, в котором учатся дети с особыми потребностями. После скандала чиновница легла в больницу и отказывается общаться со СМИ.
    Директора интерната обвиняют в избиении сироты
    Скриншот с видео ТСН

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В интернете обнародовано видео (см. ниже), на котором директор учебно-реабилитационного центра в Днепропетровской области с помощью физического воздействия воспитывает 14-летнего сироту.

    Снятинский интернат в Ивано-Франковской области
    gk-press.if.ua
    Из Ивано-Франковска: стране уже не нужны детские интернаты

    Фрагмент "воспитательного процесса" в школе-интернате стал причиной громкого скандала. На видео запечатлено, как после "общения" с педагогом подросток едва держится на ногах. В заведении заявили, что парня "только подержали за чуб". Сирота также сначала все отрицал, но затем признался, что его ударили, передает ТСН.

    Читайте также: Новые дети войны — сироты равнодушного государства

    На ролике была опознана директор центра, в котором учатся дети с особыми потребностями. После скандала чиновница легла в больницу и отказывается общаться со СМИ. В заведении сообщили, что она уже написала заявление на увольнение.

    В областном департаменте образования также заверили, что директор центра не останется на занимаемой должности.

    Читайте также — Добровольные поборы в школах: не сдадите на АТО – пеняйте на себя

    Ранее в Черновцах вспыхнул скандал в детском саду из-за того, что воспитательница била ребенка по лицу, "обучая" ходить в туалет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ремзи Ильясов. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших