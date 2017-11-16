Скандал в Днепропетровской области. Директор интерната избила сироту

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В интернете обнародовано видео (см. ниже), на котором директор учебно-реабилитационного центра в Днепропетровской области с помощью физического воздействия воспитывает 14-летнего сироту.

Фрагмент "воспитательного процесса" в школе-интернате стал причиной громкого скандала. На видео запечатлено, как после "общения" с педагогом подросток едва держится на ногах. В заведении заявили, что парня "только подержали за чуб". Сирота также сначала все отрицал, но затем признался, что его ударили, передает ТСН.

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На ролике была опознана директор центра, в котором учатся дети с особыми потребностями. После скандала чиновница легла в больницу и отказывается общаться со СМИ. В заведении сообщили, что она уже написала заявление на увольнение.

В областном департаменте образования также заверили, что директор центра не останется на занимаемой должности.

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Ранее в Черновцах вспыхнул скандал в детском саду из-за того, что воспитательница била ребенка по лицу, "обучая" ходить в туалет.