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    Скандал в королевском семействе: дядя герцогини Кэмбриджской избил жену

    (обновлено: )69
    Гэри Голдсмит признал в британском суде, что ударил свою жену Джули-Энн в лицо после вечеринки.
    Принц Уильям, герцогиня Кэмбриджская, принц Гарри
    REUTERS Chris Jackson

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Дядя герцогини Кембриджской Гэри Голдсмит признал в британском суде, что ударил свою жену Джули-Энн в лицо после вечеринки, на которой оба выпили лишнего.

    Кейт Миддлтон станцевала с медвежонком Паддингтоном. Видео
    TIME/Youtube
    Беременная Кейт Миддлтон станцевала с медвежонком

    Во вторник Голдсмит предстал перед магистратским судом Вестминстера, где подтвердил свою вину.

    Семейный скандал произошел 13 октября, когда пара возвращалась с вечеринки в закрытом клубе. В ходе спора Джули-Энн дала мужу пощечину, на которую тут отреагировал ударом кулаком в лицо. Джули-Энн упала на тротуар и оставалась неподвижной несколько секунд.

    Таксист, ставший свидетелем сцены, поспешил к ней на помощь, однако Голдсмит стал проявлять по отношению к нему агрессию. Прибывшая на вызов полиция задержала Голдсмита, который сразу признал свою вину, извинился за нападение и признался, что ему стыдно.

    Приговор Голдсмиту, освобожденному под залог, будет вынесен 21 ноября. Голдсмита журналисты давно уже прозвали "паршивой овцой" в образцово-показательном семействе герцогини Кембриджской.

    Известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая очень негативно относится к любым скандалам в семье, так что нынешняя история, несомненно, очень огорчит герцогиню Кембриджскую.

    Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут появления на свет двойни.

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