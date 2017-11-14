Скандал в королевском семействе: дядя герцогини Кэмбриджской избил жену

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Дядя герцогини Кембриджской Гэри Голдсмит признал в британском суде, что ударил свою жену Джули-Энн в лицо после вечеринки, на которой оба выпили лишнего.

Во вторник Голдсмит предстал перед магистратским судом Вестминстера, где подтвердил свою вину.

Семейный скандал произошел 13 октября, когда пара возвращалась с вечеринки в закрытом клубе. В ходе спора Джули-Энн дала мужу пощечину, на которую тут отреагировал ударом кулаком в лицо. Джули-Энн упала на тротуар и оставалась неподвижной несколько секунд.

Таксист, ставший свидетелем сцены, поспешил к ней на помощь, однако Голдсмит стал проявлять по отношению к нему агрессию. Прибывшая на вызов полиция задержала Голдсмита, который сразу признал свою вину, извинился за нападение и признался, что ему стыдно.

Приговор Голдсмиту, освобожденному под залог, будет вынесен 21 ноября. Голдсмита журналисты давно уже прозвали "паршивой овцой" в образцово-показательном семействе герцогини Кембриджской.

Известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая очень негативно относится к любым скандалам в семье, так что нынешняя история, несомненно, очень огорчит герцогиню Кембриджскую.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут появления на свет двойни.