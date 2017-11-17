Радикальные разборки. Экс-боец АТО заявил, что его избили активисты С14

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Общественный активист, участник АТО в составе батальона "Донбасс" Дмитрий Ризниченко заявил о нападении на киевский офис возглавляемого им движения "Новый огонь" членов ультраправой группы С14 во главе с Евгением Карасем.

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Накануне вечером Ризниченко опубликовал на странице в Facebook видео (см. ниже), на котором видны последствия нападения. Во время нападения пострадал и сам активист — у него сильно разбито лицо.

Также, по словам Ризниченко, во время нападения были украдены камера и системный блок компьютера. Конфликте лидера "Нового огня" с Евгением Карасем и С14 разгорелся посте того, как Ризниченко, заявил, что Карась является агентом СБУ.

Вскоре после новости об избиении Ризниченко Карась заявил, что не имеет к этом отношения, так как даже не находится в Киеве.

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Отметим, сам Ризниченко также придерживается весьма радикальных взглядов. Ведя кампанию по выявлению псевдоветеранов АТО, он не пренебрегает рукоприкладством.