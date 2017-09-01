Жизнь в режиме обострения. Ультрас нападают и остаются без наказания

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В киевском доме ветеранов 28 августа ультраправые из "Нацкорпуса" и "С14" сорвали собрание ветеранских организаций, где должен был решаться вопрос о финансировании на второе полугодие. А закончилось это все стычкой. Так, после затянувшихся летних каникул отметились ультраправые.

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Не обошлось и без рукоприкладства. Бывший участник АТО напал на председателя Всеукраинской общественной организации ветеранов-подводников Сергея Шабовту и, исподтишка, ударил его кулаком в переносицу.

"Вся эта масса прибыла на собрание, чтобы устроить провокации. С марта месяца они занимаются травлей ветеранский организаций. Лгут, используя доступные медиа-ресурсы рассказывая о том, что ветеранские организации "купаются в деньгах". И, испытывая глубокую неудовлетворенность, что их шабаш не состоялся, потому что в зале они сидели уже наэлектризованные, они искали на ком отыграться. Меня в коридоре остановил "24 канал" — канал провокаторов, который работает на подобных мероприятиях. Они меня под приличным предлогом остановили, все коллеги ушли, а меня окружила свора человек 30-ть, которые начали выкрикивать всякие гадости в мой адрес, а один стоял рядом и с телефона зачитывал мои цитаты. И все оскорбления, все нападки проходили под запись "24 канала"", — сообщает Сергей Шабовта.

К сожалению, эта ситуация прогнозируема, этого стоило ожидать, считает Сергей Шабовта.

"Ко мне они прицепились потому, что я для них инакомыслящий. Я в своих выступлениях называл организацию "Национальный корпус" неофашистами. Говорил о том, что власть опирается на мутные силы, которые могут ввергнуть страну в беду, а не принести. Они это цитировали. Это расправа", — подчеркивает Сергей Шабовта.

Полиция абсолютно безучастна ко всем бесчинствующим, отмечает комментатор.

"Я обратился в полиция и прождал около часа. Но они не приехали. Люди, которые меня окружили были в футболках "Национальный корпус" и я так понимаю, что это название блокирует все действия полиции. Если я подам заявление, оно утонет в потоке дерьма и толка не будет. После того, как они столкнулись со мной, они пытались штурмом взять кабинет дирекции дворца ветеранов. Охраннику, который их пытался не пустить, перебили кастетом нос. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Вот он по настоящему потерпевший", — рассказывает Сергей Шабовта.

По мнению Сергея Шабовты, ультраправые это все делают только ради того, чтобы о них лишний раз говорили. Они хотят, чтобы была хоть какая-то реакция и, если дать им повод, тем самым подыграть им. Эти люди не способны на диалог - это обозленная толпа.

Без тормозов

Что характерно, но на Сергея Шабовту напал тот же кадр, что в марте этого года ударил и разбил лицо главе совета ветеранов генералу Виктору Палию, во время заседания Общественного совета при Минобороны. Имя "героя" — Дмитрий Ризниченко.

Его выходка ему сошла с руки, он остался безнаказанным, и он продолжил в том же духе.

В толпе, которая заявилась на собрание в дом ветеранов в Киеве, были так же всем знакомые и примелькавшиеся за последний год лица членов "С14" и "Национального корпуса". Они устраивали беспорядки под судом, когда там рассматривалось дело журналисты Русланы Коцабы, а после этого подкараулили под стенами Администрации президента социалиста Дениса Жарких и напали на него сзади. И напали за то, что он пришел поддержать Коцабу.

И нападение в доме ветеранов они планировали заранее. Через соцсети собирали своих единомышленников призывая прийти и обещая, что будет весело. Толпа собралась. Но, так как пошуметь в зале не получилось, они и переключились на отдельных представителей ветеранских организаций. А в качестве веселья они подразумевают конфликт и нападение на оппонента.

"Против хамства существует единственное правильное оружие — хулиганство. Нахамил, получил по морде, тот кто получил — достает оружие и в ответ и так далее. Интеллигентный, воспитанный человек сдачу хаму не даст, чтобы не усугублять ситуацию. Но у нас сейчас не существует традиций и правил. Мы живем по правилам, которые диктует нам телевизор, кинофильм, конкретный лидер. Общество разрешает такую форму как насилие и придумало и модернизировала фанов в ультрас. У меня очень долго лечился один из фанов киевского "Динамо", настоящий фанат, и когда он рассказывал, что они вытворяют, я подумал, что таким надо делать лоботомию. Людям свойственно собираться в определенные группы, но, к сожалению, им интересно все, что им показывают. Они жаждут зрелищ и им их дают. Разговаривать с ними бесполезно — они не слышат. И когда нападают, разве что, притвориться, что больно и попросить не бить. Они те же "титушки", которых нанимают для создания фона или для разборок. К сожалению, мы отошли от системы воспитания, когда учили пожилым уступать место, а женщинам подавать руку, и пожинаем плоды", — отмечает психотерапевт Николай Бузовой.

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Молодые люди сегодня не знают, чем себя занять. Спорт мог бы очень помочь им реализоваться, считает Николай Бузовой.

"Раньше, когда существовала масса спортивных секций, вся спортивная злость была организована, сейчас они ищут повод кого-то побить. И злость у них корпоративная, они друг за друга готовы драться. И когда им говорят, что ради общей идеи надо кому-то проломить голову, они идут не задумываясь. И ведь девушки вокруг них крутятся такие же, жестокие и безжалостные. У нас нет тормозных институтов, как воспитательных, так и законодательных, которые бы их сдерживали", — подчеркивает психотерапевт.

К сожалению, сегодня ничего сделать с этими группами ультрас нельзя. Они как паразиты оккупировали страну и приносят только разрушение.