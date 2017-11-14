В Киевской области морпех избил полицейского

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Киевской области военнослужащий ВМС ВСУ избил военного патрульного в ответ на сделанные в его сторону замечания, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 2 ноября в селе Девички, но о нем сообщается только теперь.

"2 ноября 2017 вблизи автобусной остановки в с. Девички Киевской области, в связи с несоблюдением уставных требований относительно ношения военной формы одежды и курение в не разрешенном месте, военным патрулем были остановлены несколько военнослужащих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые находились в командировке, с требованием устранить указанные нарушения", — говорится в сообщении.

Один из морских пехотинцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил патрульного. Он был оперативно задержан на месте происшествия.

"Неадекватно и вызывающе реагируя на замечания и требование начальника военного патруля, матрос К., находясь в состоянии алкогольного опьянения как выяснилось потом, неожиданно нанес удар головой в лицо одному из патрульных сержанту Д. После содеянного указанного правонарушитель был задержан", — заявили в военной прокуратуре.

Военной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 3 ст 405 УК ("Угроза или насилие в отношении начальника"). Военнослужащему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 11 ноября мужчина с молотком в центре Киева напал на заместителя председателя правления ОАО "Украинская продовольственно-зерновая компания Украины" Олега Швеца.