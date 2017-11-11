В Киеве избили молотком зампреда зерновой корпорации - СМИ

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Пострадавшим в результате нападения мужчины с молотком в центре Киева оказался заместитель председателя правления ОАО "Украинская продовольственно-зерновая компания Украины" Олег Швец, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в МВД.

Нападение произошло в пятницу около 21:00 на улице Саксаганского. Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в центре столицы. Все происходило при большом скоплении людей на улице. Задержанный — житель Херсонской области, 1989 года рождения.

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"В это время Швец выходил из офиса. На улице его ждала машина с водителем. При выходе из здания к нему подбежал незнакомец и начал без разговоров бить по голове молотком. В это же время водитель зампреда выскочил из машины и открыл огонь по нападавшему из травмата. Раненного киллера там же задержала полиция", — сообщает издание.

По предварительным данным, нападавший приехал из Херсонской области, мотива преступления он не называет. Проверяется версия о заказном нападении с целью запугивания. В понедельник ему изберут меру пресечения.

Полиция Киева/Facebook Задержание молодого человека, напавшего с молотком в центре Киева

Швец госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

По сведениям Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Швец не владеет долей в уставном капитале ГПЗКУ и не является акционером компании. В течение последних пяти лет работал директором департамента регулирования и надзора за кредитными учреждениями Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг, первым заместителем председателя правления ЗАО "САСК "Спецэксимстрах", директором финансового департамента ПАО "Аграрный фонд".