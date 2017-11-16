В России прокомментировали планы Киева по "возвращению Крыма"

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Киев не начнет активные военные действия по "возвращению Крыма" в рамках закона о реинтеграции Донбасса, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

"Не думаю", — ответил Калашников РИА Новости на вопрос, начнет ли Украина в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса активные военные действия по "возвращению Крыма".

По его словам, в случае таких военных действий украинцы "сразу получат российские войска в Киеве". "И ни одного нациста там не останется. Все убегут в Канаду или Америку", — считает депутат.

Калашников подчеркнул, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который говорит об "оккупации" со стороны России, ничего из себя для российской стороны не представляет. "От того, что они добавили Крым (в текст законопроекта — Ред.), ничего не прибавится и не убавится. Для нас этот закон абсолютно точно был вне рамок минских соглашений, а значит, и вне рамок мирного процесса", — отметил глава думского комитета.

Ранее в среду комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма". Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в АТО, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".