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14.11.201712:41
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    СМИ узнали о планах Рады заработать на расторжении соглашения с Россией

    (обновлено: )14510
    По данным российской газеты, группа украинских депутатов хочет закрыть Украинский культурный центр в Москве и продать здание. При этом не все депутаты, включая избранников от БПП, разделяют эту идею.
    Украинский культурный центр в Москве. Архивное фото
    Фото : public domain

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады намерены закрыть Украинский культурный центр в Москве и заработать на продаже здания не менее 70 миллионов долларов, пишет российская газета "Известия" со ссылкой на источники в партии "Блок Петра Порошенко".

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    "С одной стороны, здесь присутствует чисто политический и идеологический момент. Как можно вести речь о культурном сотрудничестве, как у нас говорят, с "агрессором"? С другой стороны, Культурному центру Украины принадлежит здание в самом центре Москвы на Арбате. (…) Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду?" — сообщил один из собеседников издания.

    Данную идею разделяют не все депутаты даже в пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко". В случае закрытия центра и продажи здания "вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит", пояснил газете источник в БПП.

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    В настоящее время в Верховной Раде обсуждается законопроект Ирины Фриз "О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Если документ примут, будет закрыт не только Украинский центр на Арбате, но и Российский центр науки и культуры, находящийся на одной из старейших улиц Киева недалеко от Днепра.

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