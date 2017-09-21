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    Политика

    Раде предложили закрыть все российские культурные центры

    (обновлено: )33309
    Депутаты предложили денонсировать Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Депутаты предлагают Верховной Раде денонсировать межправительственное соглашение с Россией об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

    "Денонсировать Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, которое было ратифицировано Верховной Радой Украины 8 апреля 1999 года", — говорится в тексте законопроекта.

    В феврале 2016 года депутаты уже вносили законопроект "О денонсации соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Однако в то время было высказано предостережение, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию российскими властями украинских культурных центров в РФ. В результате законопроект был временно отозван.

    В августе киевское отделение Россотрудничества отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

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