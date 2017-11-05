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    Россия

    Россия готовит иск к США по дипсобственности - МИД РФ

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    США - Россия: санкции преткновения (588)

    (обновлено: )7020
    По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, МИД РФ работает аккуратно с юристами поскольку нужна "одна победа", а работа юристов - очень деликатна и требует времени.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Российская сторона ведет "аккуратную" и "деликатную" работу по подготовке иска в американский суд о незаконности блокировки властями США дипломатической собственности РФ, заявил журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) посол РФ в США Анатолий Антонов.

    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США вернули дипсобственность РФ после проведенных обысков

    Смотрите также: В МИД России показали дипломатическую собственность, захваченную США

    "Мы работаем с юристами. Работаем аккуратно. Поскольку нам нужна "одна победа. Работа юристов, она очень деликатна, она требует времени", — сказал Антонов.

    В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ.

    Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Глава Минюста РФ Александр Коновалов отмечал, что представлять интересы Москвы в судах США будет компания White and Case, которая ранее осуществляла юридическую поддержку в тяжбах с акционерами "ЮКОСа".

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