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    Госдеп: действия с собственностью РФ соответствуют Венской конвенции

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    США - Россия: санкции преткновения (545)

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    В Госдепе отметили, что "Венская конвенция по дипломатическим отношениям не препятствует установлению ограничений в отношении расположения посольских зданий или подразделений".
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Госдепартамент США заявил, что действия в отношении российской собственности соответствуют Венской конвенции, поскольку США отозвали согласие на размещение дипломатических представительств.

    Генконсульство РФ в Сан-Франциско
    Twitter.com/SamNBCBayArea
    Черный дым пошел из здания генконсульства РФ в Сан-Франциско

    "Венская конвенция по консульским отношениям указывает на то, что все консульские учреждения создаются только с согласия принимающей стороны. США отозвали свое согласие в отношении консульства РФ в Сан-Франциско", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

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    Там отмечается, что "Венская конвенция по дипломатическим отношениям не препятствует установлению ограничений в отношении расположения посольских зданий или подразделений".

    США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

    Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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