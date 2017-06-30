Госдеп скоро может прислать предложения по дипсобственности РФ – СМИ

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Москва ждет от Госдепа письменных предложений по разъяснению ситуации вокруг российской дипломатической собственности в США, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в МИД России.

По информации высокопоставленных источников издания в российских дипломатических кругах, пакет зеркальных мер уже подготовлен, и Россия, но Москва дает Вашингтону время для решения вопроса и возврата дипсобственности. "Недавно американская сторона пообещала в ближайшее время направить в МИД предложения, каким образом Вашингтон собирается положить конец дипломатическому кризису, поэтому в Москве и решили "пока подождать", — пишет издание со ссылкой на источник.

Другой источник издания сообщил, что под ответные санкции могут попасть дача в Серебряном Бору и складское помещение в Москве. Он также уточнил, что посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге, скорее всего, трогать не будут. Резиденция посла США в Спасо-хаусе в Москве также не подпадет под санкции, пишут "Известия".

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.