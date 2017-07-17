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    Россия

    Россия примет ответные меры по дипсобственности США в РФ - Косачев

    (обновлено: )26050
    Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, раз США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, российской стороне нужно принимать ответные меры.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. России придется принимать ответные меры по дипсобственности США в РФ — это будут вынужденные меры, но они должны последовать, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    США не намерены возвращать дипломатическую собственность России без получения "чего-то взамен", сообщил РИА Новости высокопоставленный чиновник в Белом доме.

    "В данном случае российской стороне, судя по всему, не остаётся выбора — наступает время ответных мер. Это не наш выбор и это будут вынужденные меры. Но они должны последовать", — отметил сенатор.

    Косачев подчеркнул, что заявление представителя Белого дома — "очередное подтверждение игнорирования американской стороной международного права и очередная попытка продвижения концепции приоритета национального права над международным". Американцы не стесняются применять принцип права силы в ущерб принципу силы права, сказал парламентарий.

    "И это линия, с которой не должна соглашаться российская сторона и с которой не должно мириться мировое сообщество, потому что за каждым таким прецедентом, малым или большим, скрывается угроза торжества концепции однополярного мира", — заключил Косачев.

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