США не вернут России дипсобственность без получения "чего-то взамен" - источник

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. США не намерены возвращать дипломатическую собственность России без получения "чего-то взамен", сообщил РИА Новости высокопоставленный чиновник в Белом доме. Так собеседник агентства ответил на вопрос о том, какую позицию занимает новая администрация США по данной проблеме.

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Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

В понедельник в Вашингтоне должен состояться второй раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Последние консультации, запланированные на 23 июня в Санкт-Петербурге, были отменены. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".

Главным вопросом на переговорах станет тема российской дипсобственности в США. От данного раунда консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее заместителя помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству". В качестве примера направления для успешного сотрудничества Горка привел ситуацию в Сирии.