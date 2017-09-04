В МИД России показали дипломатическую собственность, захваченную США

Министерство иностранных дел РФ расценивает захват зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне как откровенно враждебный акт и грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, говорится в распространенном в воскресенье заявлении дипведомства РФ.

"Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию", — говорится в сообщении.

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МИД РФ призвал американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты.

"США захватили пять объектов, использовавшихся Россией в дипломатических и консульских целях — недвижимость в пригородах Вашингтона и Нью-Йорка, здание Генконсульства в Сан-Франциско, резиденцию Генерального консула в Сан-Франциско и здание Торгового представительства в Вашингтоне. Сейчас там хозяйничают спецслужбы и полиция США, проводятся обыски", — говорится в сообщении МИД РФ на Facebook.