наверх
04.09.201704:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В МИД России показали дипломатическую собственность, захваченную США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (539)

    (обновлено: )6
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    Facebook МИД РФ
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    Facebook МИД РФ
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    Facebook МИД РФ
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    Facebook МИД РФ
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США
    Facebook МИД РФ

    Рекомендуем

    Маленький Юань Цзы - первая панда ФранцииМаленький Юань Цзы - первая панда Франции01:22 04.09.2017
    Столкновения в ОдессеВ Одессе громили стройку: с потасовкой и слезоточивым газом20:50 03.09.2017
    В Киеве разгромили магазин на ул. ГрушевскогоЗдесь был Майдан: как в Киеве громили магазин за стертые граффити16:28 03.09.2017
    Фитнест-тренер одного из киевских тренажерных клубов Виктория ИльченкоТатуированная фитнес-тренер из Киева покорила соцсеть14:20 03.09.2017
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престоловПо следам "Игры престолов": кинотуристы нашли места съемок сериала11:18 03.09.2017
    Обычная девушка из Манчестера по имени Риан Сагден (Rhian Sugden)Очень системный администратор с шестым размером груди из Манчестера04:12 03.09.2017
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыскиОбыски в торгпредстве России в Вашингтоне02:42 03.09.2017
    Матч сборных Украины и Турции в ХарьковеДубль Ярмоленко в ворота турок вывел Украину в лидеры отборочной группы ЧМ-201800:22 03.09.2017
    Сара ГюртсНевероятно! 26-летняя модель со "старой кожей"22:57 02.09.2017
    Все фотоленты
    МИД России показал дипломатическую собственность, захваченную США

    Министерство иностранных дел РФ расценивает захват зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне как откровенно враждебный акт и грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, говорится в распространенном в воскресенье заявлении дипведомства РФ.

    "Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне

    МИД РФ призвал американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты.

    "США захватили пять объектов, использовавшихся Россией в дипломатических и консульских целях — недвижимость в пригородах Вашингтона и Нью-Йорка, здание Генконсульства в Сан-Франциско, резиденцию Генерального консула в Сан-Франциско и здание Торгового представительства в Вашингтоне. Сейчас там хозяйничают спецслужбы и полиция США, проводятся обыски", — говорится в сообщении МИД РФ на Facebook.

    Ссылки по теме:
    Теги: