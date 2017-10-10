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    Россия

    Лавров - Тиллерсону. Следует вернуть дипсобственность РФ

    (обновлено: )80
    По словам главы МИД РФ Сергей Лаврова, Россия оставляет за собой право на судебное разбирательство и ответные меры в отношении объектов российской дипломатической недвижимости.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном акцентировал внимание на требовании вернуть незаконно изъятые объекты российской дипломатической недвижимости, говорится в комментарии МИД РФ.

    "При рассмотрении ситуации в двусторонней сфере Лавров вновь акцентировал требование о возвращении незаконно изъятых объектов российской дипломатической недвижимости и подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на судебное разбирательство и ответные меры", — говорится в комментарии МИД.

    Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, госдепартамент это отрицает и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".

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