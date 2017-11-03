В РФ сообщили, почему расторгнуто соглашение с Украиной в сфере ТВ и радио

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что действие соглашения России и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания прекращено по инициативе Киева, передает РИА Новости.

"По инициативе украинской стороны", — сообщили в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, по какой причине было прекращено действие документа.

В пятницу МИД объявил о прекращении с 21 октября действия соглашения, которое было подписано в 2000 году, соответствующее сообщение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В первой статье соглашения говорилось о том, что "стороны развивают сотрудничество по созданию благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации в целях удовлетворения культурно-информационных потребностей граждан и дальнейшего укрепления традиционных связей между двумя странами".

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Также стороны соглашались с использованием русского и украинского языков при трансляции соответствующих программ. Кроме того, в документе рассматривались вопросы объема вещания и транзита телепрограмм.