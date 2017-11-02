Декоммунизация как диагноз: на очереди пельмени, реки, пруды, театры

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Одной из немногих задач, с которой власти удалось справиться за три с половиной года стало тотальное избавление от всего, что напоминает о советском прошлом. Правда, даже в этом не самом сложном деле у чиновников возникли трудности. Как выяснилось, вслед за декоммунизацией городов и улиц, новаторы собрались пройтись по продуктам питания, театральным репертуарам и детским садам.

Есть чем гордиться

Пока под Верховной Радой бастуют немногочисленные сторонники Саакашвили, а сами депутаты отдыхают от дел насущных, в стенах парламента не прекращается кропотливая работа. На днях в здании комитетов ВР прошел круглый стол "Законодательство об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине: состояние выполнения".

Правда, о нацизме, чью символику часто можно увидеть на всевозможных националистических маршах старались не говорить. Те, кто, собственно, и принимает участие в факельных шествиях, "свободовец" Андрей Ильенко и директор института Нацпамяти Владимир Вятрович сосредоточились исключительно на советском прошлом. Последний, не скрывая удовольствия, отрапортовал, что с начала кампании было переименовано 987 населенных пунктов, 25 районов и почти 60 тысяч улиц и площадей. Есть чем гордится и по части войны с памятниками — по словам Вятровича, по состоянию на июнь 2017 года в Украине было демонтировано 2409 монументов и памятных знаков, из которых 1324 — это памятники в честь Владимира Ленина.

Реки и озера

Хотя, по словам главного декоммунизатора, несмотря на очевидные успехи, работы еще непочатый край. И дело не только в том, что никак не выходит изменить названия остающихся "советскими" Днепропетровской и Кировоградской областей. Активно саботируют переименования южные регионы, где, по словам Вятровича, на уровне поселков остается много населенных пунктов с "российско-имперскими" названиями.

Хотя, волнуют националистов не только улицы и памятники. Костью в горле чиновников стали… природные объекты.

"Серьезной проблемой является переименование географических объектов — гор, прудов, озер, которые имеют названия, связанные с коммунистическим, комсомольским прошлым…", — заявил Вятрович.

И даже пломбир

Правда, ограничиваться реками и озерами в шагающей по стране декоммунизации ее инициаторы не собираются.

"Остается незавершенным переименование торговых марок. Это разного рода "советские" пельмени, "советские" пломбиры… Нужно подключать к работе Министерство экономического развития. Нам необходима информация о наличии таких продуктов, которые мы будем изымать", — на полном серьезе угрожает Вятрович.

Активно подыгрывают руководителю Института национальной памяти и другие чиновники. Например, первый заместитель министра культуры Светлана Хоменко с радостью отрапортовала, что ее ведомство тоже активно включилось в процесс.

"Руководители театров собирают коллективы и доносят до них особенности закона по декомунизации. Чтоб ни на вывесках, ни на декорациях, ни в музыкальном сопровождении не было ничего "советского". В той же Киевской филармонии при выборе репертуара сейчас акцент делается на популяризацию наших украинских композиторов и их произведениях", — призналась чиновница.

"Во поле березка…"

Хотя, по сравнению с тем, какая проблема тревожит директора Мемориала жертв голодомора в Киеве Олесю Стасюк, декомунизация театрального репертуара — только цветочки. Чиновница адресовала свой вопрос министерству образования.

"Сегодня дети в музыкальных школах начинают изучать нотную грамоту по песням "Во поле березка стояла…". Преподаватели говорят о том, что других песен у них нет. К кому можно обратиться за решением этой проблемы?", — возмутилась она.

"Имперский гнет"

Почему так важно декомунизировать не только названия городов, но и все остальное, объяснили заглянувшие на мероприятие народные депутаты. Хотя, по сути, и без их пламенных пассажей понятно, что главная цель отказа от советских пельменей и композиторов — непрекращающаяся борьба с "агрессором".

"Наш северный сосед вкладывает немалые деньги для пропаганды "русского мира". Поэтому попытки возвращения старых названий — абсолютно не случайные вещи", - считает нардеп от "Самопомочи" Руслан Сидорович.

Беспокоит "российский имперский гнет" и свободовца Андрея Ильенко.

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"Коммунизм — это лишь одна из фаз существования российской оккупации на территории Украины и не только российской", - объяснил молодой политик. "К сожалению, видим эти вопросы и со стороны других наших соседей провоцируются различными способами. Поэтому мы тоже должны быть готовы укреплять Украину, укреплять наше государство".