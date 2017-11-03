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    Россия

    Россия заявила о прекращении сотрудничества с Украиной в сфере ТВ

    (обновлено: )47850
    На официальном интернет-портале правовой информации в пятницу сообщается, что 21 октября прекращено действие соглашения между правительствами РФ и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    flash.pro/flickr.com

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел России объявило о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Соответствующее сообщение внешнеполитического ведомства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

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    politeka.net
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    "Двадцать первого октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", — говорится в сообщении.

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    В августе Кабинет министров Украины принял постановление о прекращении действия межправительственного соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.

    До этого Кабмин разорвал соглашение с правительством РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности двух стран.

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