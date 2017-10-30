В Украине определили победителей популярного танцевального шоу на ТВ

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Наталья Могилевская в дуэте с Игорем Кузьменко победила в "Танцах со звездами" на телеканале "1+1". Для того, чтобы победить уже в третьем ее шоу Могилевской пришлось похудеть на 25 кг.

В воскресенье состоялся финал "Танцев со звездами", в рамках которого за почетное звание лучшей танцевальной пары страны соревновались Надя Дорофеева и Евгений Кот, Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, а также Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко.

Напомним, что в течение всей недели зрители голосовали за свои любимые пары, таким образом приближая их к победе. В результате зрительского голосования и баллов жюри стало известно, кто победил в шоу. Так, третье место досталось Алене Шоптенко и Ахтему Саитаблаеву. Второе место заняли Надя Дорофеева и Женя Кот. А вот победу в обновленных "Танцах со звездами" одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко.

"Я вышла на паркет, чтобы сказать: Нет ничего невозможного!" — сказала растроганная Наталья и в знак признательности стала на колено перед своим партнером. — "Ты самый лучший партнер в моей жизни!".

Ранее сообщалось, что в Одессе прошел первый в истории Украины международный фестиваль авангардного японского танца буто. Фестиваль проходил пять дней, и за это время был задействован весь городской ландшафт: парки, улицы, мосты и даже пространство под мостами.