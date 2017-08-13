В Одессе прошел первый в истории Украины фестиваль авангардного японского танца

Всего было показано более 17-ти перфомансов, часть из которых создавалась во время фестиваля и тут же реализовывалась.

В фестивале участвовали артисты из Санкт-Петербурга, Харькова, Москвы, Киева, Львова, Днепра, Находки, Казани, Токио. В Одессу прилетела японская труппа постановщика и композитора Jun Kawasaki.

После трех дней тяжелой подготовки, в которую были вовлечены многие участники фестиваля, был поставлен перфоманс по мотивам романа молодой, но уже известной писательницы Чи Цзыцзян (Китай).

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"В нем говорится о жизни племени эвенков на российско-китайской границе. Повествование ведется от лица 90-летней вдовы одного из великих вождей племени, чья сила и память позволяет ей говорить от имени всего народа, оживляя их общую историю. Традиционный уклад жизни кочевников-оленеводов с их песнями и ритуалами испытывает натиск внешнего мира: японская оккупация, культурная революция, стремительная урбанизация. И все же людям удается сохранять свою древнюю, почти сказочную цивилизацию", — сообщили танцоры.

Посмотреть выступление участников фестиваля можно здесь.