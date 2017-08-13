наверх
13.08.201705:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Одессе прошел первый в истории Украины фестиваль авангардного японского танца

    13
    В Одессе прошел первый в истории Украины международный фестиваль авангардного японского танца буто. Фестиваль проходил пять дней, и за это время был задействован весь городской ландшафт: парки, улицы, мосты и даже пространство под мостами.
    В Одессе прошел первый в истории Украины фестиваль авангардного японского танца
    Думская.net

    Всего было показано более 17-ти перфомансов, часть из которых создавалась во время фестиваля и тут же реализовывалась.

    В фестивале участвовали артисты из Санкт-Петербурга, Харькова, Москвы, Киева, Львова, Днепра, Находки, Казани, Токио. В Одессу прилетела японская труппа постановщика и композитора Jun Kawasaki.

    После трех дней тяжелой подготовки, в которую были вовлечены многие участники фестиваля, был поставлен перфоманс по мотивам романа молодой, но уже известной писательницы Чи Цзыцзян (Китай).

    Смотрите также: Новая "черная пантера" покоряет мировые подиумы

    "В нем говорится о жизни племени эвенков на российско-китайской границе. Повествование ведется от лица 90-летней вдовы одного из великих вождей племени, чья сила и память позволяет ей говорить от имени всего народа, оживляя их общую историю. Традиционный уклад жизни кочевников-оленеводов с их песнями и ритуалами испытывает натиск внешнего мира: японская оккупация, культурная революция, стремительная урбанизация. И все же людям удается сохранять свою древнюю, почти сказочную цивилизацию", — сообщили танцоры.

    Посмотреть выступление участников фестиваля можно здесь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Одесса в ожидании гей-парада
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"