Заммэра Очакова уволили за выступление на российском ТВ

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Заместитель мэра Очакова Николаевской области Гордей Белов был уволен после того, как принял участие ток-шоу "60 минут" на российском канале "Россия 1". Соответствующее решение Очаковский горсовет принял 27 октября, сообщают Новости N.

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Впервые за увольнение Белова депутаты Очаковского горсовета проголосовали на сессии 9 сентября. Однако мэр Очакова Сергей Бычков данное решение не подписал.

По информации издания, 13 октября ведущая ток-шоу представила Белова в студии как своеобразную мини-сенсацию: "Впервые на российском телевидении в России действующий украинский чиновник, официальный представитель исполнительной власти, вице-мэр украинского города Очакова, где американцы строят свою военную базу".

Из слов очаковского вице-мэра можно было сделать вывод, что, он приехал в Москву специально для того, чтобы принять участие в телепрограмме "60 минут". Белов сообщил, что в России бывает часто, поскольку там живет его "родной отец", но с "официальным визитом" он приехал впервые.

"Позиция очаковского вице-мэра на ток-шоу была вполне патриотична: он более-менее успешно отбивался от атаки депутата Госдумы РФ Сергея Шаргунова, говорил о единстве Украины, заявлял, что Николаевская область, как и весь юг Украины настроены патриотично и никаких проблем с сепаратизмом здесь нет и даже пытался защищать губернатора Савченко. Вместе с тем, Белов однозначно высказался за предоставление в Украине "официального статуса" русскому языку", — пишут Новости N.

Следующее появление Белова в эфире "России 1" состоялось 26 октября. На ток-шоу ему был задан вопрос: "Бандера для вас — герой?". Белов не дал однозначного ответа, подчеркнув, что для него герой тот, кто остановит войну с Россией.

Что касается нового закона об образовании, то Белов даже вступил в перепалку с режиссером и уроженцем Одессы Иосифом Райхельгаузом, доказывая, что закон является правильным и справедливым.

В Верховной Раде в начале октября был зарегистрирован законопроект, которым предлагается временно ограничить право государственных служащих, кроме сотрудников дипломатических служб, на выезд в Россию. За нарушение ограничения документом предусмотрена административная ответственность.