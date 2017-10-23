Власти Хмельницкого отреагировали на запрет спектакля "Анна Каренина"

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Хмельницкий областной совет не принимал решения о запрете показа спектакля "Анна Каренина" на русском языке с участием заслуженной артистки Украины Ольги Сумской в театре имени Старицкого в городе Хмельницкий, вопрос передачи в аренду помещения театра гастролирующим находится в исключительной компетенции его руководства, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсовета.

Ранее СМИ со ссылкой на Сумскую сообщили о запрете показа спектакля "Анна Каренина" в театре Старицкого из-за того, что он на русском языке. По информации прессы, по той же причине в театре также якобы сорваны показ спектакля Homo Soveticus Виктора Шендеровича и русскоязычного столичного театра "Черный квадрат".

В пресс-службе облсовета сообщили, что ранее к нему обратилось руководство театра с просьбой рассмотреть вопрос о возможности гастролей театральных трупп со спектаклем "Анна Каренина".

"Директор театра к нам обращалась, она просила разрешения на проведение этого спектакля. Она думала, что это прерогатива областного совета. По этому поводу была созвана депутатская комиссия по вопросам образования, культуры, молодежной политики спорта и туризма. Мы собрали депутатов, были юристы, и они пришли к выводу, что это зона ответственности чисто директора", — сообщил собеседник агентства.

На данный момент РИА Новости не смогли получить комментарий руководства хмельницкого театра, в приемной директора Галины Шпулак сообщили, что руководителя в данный момент нет на рабочем месте из-за инвентаризационной проверки в театре.

Ранее в Верховной Раде подписали закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Теперь организаторы гастролей российских артистов, прежде чем привезти их на Украину, обязаны просить разрешение у Службы безопасности.