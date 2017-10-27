Путин запустил четыре баллистические ракеты

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в четверг вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами России.

"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", — сказал в пятницу Песков.

"Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет", — добавил Песков.

В четверг в РФ прошла тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России. С космодрома Плесецк боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по полигону "Кура".

Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота осуществила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из акватории Баренцева моря атомная подводная лодка Северного флота осуществила пуск баллистической ракеты по полигону Кура.

Как сообщили в Минобороны РФ, к выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

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В Минобороны подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.