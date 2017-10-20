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    Дольф Лундгрен считает, что Путин "довольно крут"

    (обновлено: )26561
    По мнению актера, раз Россия обладает пятью тысячами ядерных боеголовок, поэтому очевидно, что этой стране нужен кто-то, кто наведет там "чертов порядок".
    Актёр Дольф Лундгрен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Американский актер Дольф Лундгрен положительно отозвался о президенте России Владимире Путине.

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    "Думаю, Путин хорош в качестве президента России. Хорошо, что он приглядывает за своей страной, потому что если бы на его месте был какой-нибудь слабак, неизвестно, чем бы все закончилось", — заявил он в эфире подкаста Fördomspodden шведского мужского журнала Café .

    По его словам, Россия обладает пятью тысячами ядерных боеголовок, поэтому очевидно, что этой стране нужен кто-то, кто наведет там "чертов порядок". "И с этим он отлично справляется", — добавил актер.

    Ведущий подкаста уточнил у Лундгрена, нравится ли Путин ему лично. "Да, черт возьми, я считаю его довольно крутым", — ответил актер.

    Напомним,  Лундгрен известен в первую очередь отрицательными ролями в боевиках: в частности, он сыграл русского боксера Ивана Драго в фильме "Рокки-4". Другие популярные фильмы с его участием — "Универсальный солдат", "Разборки в маленьком Токио", "Неудержимые".


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