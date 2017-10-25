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    Россия

    Положение дел в Украине. Путин рассказал, о чем говорил с президентом ФРГ

    (обновлено: )54851
    По словам Путина, в ходе переговоров отмечалась необходимость реализации минских договоренностей: "Основой устойчивого всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение минских договоренностей".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером российскую инициативу о миссии ООН в Донбассе.

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    "Конечно же, затронули и положение дел в Украине. Господин президент отлично владеет данной темой. Напомню, в бытность министра иностранных дел он предложил некоторые развязки, которые прямо связаны с его именем, надеюсь, что в ходе дальнейшей работы они будут реализованы", — сказал Путин по итогам переговоров.

    Он отметил, что в ходе переговоров отмечалась необходимость реализации минских договоренностей. "Мы с господином президентом в очередной раз отметили, что основой устойчивого всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение минских договоренностей", — сказал Путин.

    "В этом контексте обсудили и российскую инициативу об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта", — заявил президент РФ.

    Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что инициативу президента РФ Владимира Путина о направлении миротворческой миссии ООН в Украину стоит основательно изучить.

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