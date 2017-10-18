Известный российский телеведущий попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Ведущий программы "Время покажет" на российском Первом канале Артем Шейнин попал в базу скандально известного сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Указывается, что он внесен в базу за "нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Сайт "Миротворец" Российский телеведущий Артем Шейнин в базе сайта "Миротворец"

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.