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    Россия

    Известный российский телеведущий попал в базу "Миротворца"

    (обновлено: )16
    Артем Шейнин внесен в базу сайта "Миротворец" за "нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".
    Российский журналист и телеведущий Артем Шейнин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Ведущий программы "Время покажет" на российском Первом канале Артем Шейнин попал в базу скандально известного сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сайт "Миротворец" - это инструмент дискредитации

    Указывается, что он внесен в базу за "нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

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    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

    В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

    Сайт "Миротворец"
    Российский телеведущий Артем Шейнин в базе сайта "Миротворец"

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций

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