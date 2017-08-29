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    Россия

    "Миротворец" несет прямую угрозу безопасности журналистов - Захарова

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (94)

    (обновлено: )3001
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова убеждена, что сайт "Миротворец" разжигает ненависть и провоцирует агрессию.
    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Скандальный украинский сайт "Миротворец" представляет собой прямую угрозу безопасности журналистов, разжигая ненависть и провоцируя агрессию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

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    Украинский сайт "Миротворец" опубликовал данные на очередного "врага народа" — Max Dodonov (Максима Додонова — Ред.). Того самого Максима, который недавно выступал на одном из форумов ОБСЕ и пытался найти точки соприкосновения с украинскими коллегами, убеждая всех в возможности диалога между представителями СМИ двух стран. За это теперь его внесли в "чёрный список", — написала Захарова на своей станице в Facebook

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    "Этот Интернет-ресурс представляет собой прямую угрозу безопасности журналистов, разжигая ненависть и провоцируя агрессию. Учитывая, что Максим Додонов в информационном пространстве ОБСЕ человек известный, может быть, организация даст адекватную оценку происходящему?" — добавила российский дипломат.

    Facebook Марии Захаровой
    Комментарий Марии Захаровой о сайте "Миротворец"

    Отметим, Додонов является заместителем генерального директора телеканала "Звезда", в отношении которого в Украине введены санкции

    Скриншот с сайта "Миротворец"
    Данные российского журналиста Додонова на сайте "Миротворец"

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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