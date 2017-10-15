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    Россия

    Путин заявил о намерении вернуть покинувших Россию ученых

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужнее состоявшиеся ученые. По его словам, "Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся, и реально здесь может эффективно сотрудничать".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть идеи, как вернуть уехавших из России ученых.

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    "Будем думать над этим, есть определенные идеи", — сказал в воскресенье Путин в ходе общения с делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

    Президент отметил, что России нужнее состоявшиеся ученые. "Я, может, скажу такие жесткие вещи, но, тем не менее, Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся, и реально здесь может эффективно сотрудничать. С точки зрения гражданской составляющей, мы заинтересованы в том, чтобы все наши граждане приехали, но с точки зрения развития науки, для науки российской нужны те, которые смогут ее двигать вперед", — сказал он.

    Российский лидер сказал, что в стране будет продлена программа мегагрантов. "Гарантированно будем в течение нескольких лет это осуществлять",- сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает все решения Парижского соглашения по климату, намерена исполнять договоренности.

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