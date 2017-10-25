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    Россия

    РФ призывает США дать российским СМИ "спокойно работать"

    (обновлено: )17
    Российская сторона заявила, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. РФпризывает Вашингтон дать российским СМИ спокойно работать и не создавать еще один раздражитель в отношениях, говорится в заявлении посольства России в США.

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    "Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов… Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать", — говорится в заявлении.

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    Посольство добавило, что закон США об иностранных агентах применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на российские СМИ продолжается.

    Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что возможная регистрация российского телеканала RT и агентства Sputnik как иностранных агентов в США с точки зрения госдепартамента не сказывается на их возможностях передавать информацию.

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