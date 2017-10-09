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    Россия

    Ответ Штатам: РФ пригрозила редакциям СМИ США ограничениями

    (обновлено: )14
    Минюст России сообщил, что "в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства".
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Минюст России проинформировал "Радио Свобода" и еще две редакции СМИ США о возможных ограничениях в рамках закона об иностранных агентах.

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    "Минюстом России 09.10.2017 в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства… Деятельность таких средств массовой информации может быть подвергнута иным ограничениям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее о получении предупреждения Минюста РФ о возможном статусе иностранного агента заявил телеканал "Настоящее время".

    По данным телеканала, аналогичные письма получили "Idel.Реалии" и "Радио Свобода" – другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

    Ранее Москва заявила решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ.

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