Ответ Штатам: РФ пригрозила редакциям СМИ США ограничениями

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Минюст России проинформировал "Радио Свобода" и еще две редакции СМИ США о возможных ограничениях в рамках закона об иностранных агентах.

"Минюстом России 09.10.2017 в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства… Деятельность таких средств массовой информации может быть подвергнута иным ограничениям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о получении предупреждения Минюста РФ о возможном статусе иностранного агента заявил телеканал "Настоящее время".

По данным телеканала, аналогичные письма получили "Idel.Реалии" и "Радио Свобода" – другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Ранее Москва заявила решительный протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско и резервирует за собой право на ответ.