наверх
04.10.201709:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия сообщила о ликвидации командования группировки "Джебхат-ан-Нусра"

    Тема:

    Сирия: США нанесли новый удар (330)

    (обновлено: )7310
    В результате удара ВКС РФ в Сирии главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии.

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. В результате специальной операции Минобороны РФ в Сирии ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Россия выложила видео ударов по боевикам в Сирии. Видео
    Минобороны России/Facebook
    Россия выложила видео ударов по боевикам в Сирии

    "В результате специальной операции Минобороны России ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра", — сказал он.

    В результате удара ВКС РФ в Сирии главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии, добавил Конашенков.

    "Главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии", — сказал он.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за двое суток в Сирии на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика террористической группировки "Исламское государство", более 170 террористов ранены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Конституционный суд Украины
    Принятие Пенсионной реформы
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе