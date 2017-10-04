Россия сообщила о ликвидации командования группировки "Джебхат-ан-Нусра"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. В результате специальной операции Минобороны РФ в Сирии ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате специальной операции Минобороны России ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра", — сказал он.

В результате удара ВКС РФ в Сирии главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии, добавил Конашенков.

"Главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии", — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за двое суток в Сирии на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика террористической группировки "Исламское государство", более 170 террористов ранены.