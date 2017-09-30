Россия выложила видео ударов по боевикам в Сирии

На 12-секундном видео запечатлен удар ВКС по объектам инфраструктуры террористов.
Позже ведомство разместило в Twitter еще три ролика — на них также видны удары российской авиации.
Попытки наступления террорист. группировок «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ на западе и востоке #СИРИЯ завершились провалом https://t.co/DjwBBliXck pic.twitter.com/hN7ODPheWy— Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2017 г.
Ранее в Минобороны сообщили, что продолжавшиеся на протяжении последней недели попытки наступления "Джебхат ан-Нусры" и ИГ на западе и востоке Сирии завершились провалом. При помощи ВКС РФ вылазки боевиков в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор были успешно нейтрализованы. Боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы.
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