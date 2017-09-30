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    Россия выложила видео ударов по боевикам в Сирии

    (обновлено: )109
    Минобороны России опубликовало в Facebook видеозапись ударов ВКС по объектам боевиков террористических группировок "Джебхат-ан-Нусры" и "Исламское государство" в Сирии.
    Минобороны России/Facebook

    На 12-секундном видео запечатлен удар ВКС по объектам инфраструктуры террористов.

    Позже ведомство разместило в Twitter еще три ролика — на них также видны удары российской авиации.

    ​Ранее в Минобороны сообщили, что продолжавшиеся на протяжении последней недели попытки наступления "Джебхат ан-Нусры" и ИГ на западе и востоке Сирии завершились провалом. При помощи ВКС РФ вылазки боевиков в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор были успешно нейтрализованы. Боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы.

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