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    Россия

    Лавров: США устраивают опасные провокации против военных РФ в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (329)

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    Глава российского МИДа уверен, что террористическая организация "Исламское государство" "посыпалось" именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. США устраивают против российских военнослужащих в Сирии смертельно опасные провокации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По его словам, у РФ вызывает озабоченность "тактика полумер", взятая на вооружение США и их союзниками в Сирии.

    Россия выложила видео ударов по боевикам в Сирии. Видео
    Минобороны России/Facebook
    Россия выложила видео ударов по боевикам в Сирии

    "Если применять "двойные стандарты", делить террористов на "плохих" и "не очень плохих", загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно. "Исламское государство" "посыпалось" именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии", — сказал Лавров в интервью газете "Аш Шарк Аль-Аусат".

    По словам российского министра, к ведомым США силам в Сирии у российской стороны масса вопросов.

    "То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации. Отмечу и многочисленные "случайные" попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей", — указал он.

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    Лавров подчеркнул, что с точки зрения международного права коалиция, возглавляемая США в Сирии, незаконна.

    "Не буду углубляться в детали, но надо начать с того, что коалиция, с точки зрения сирийцев и международного права, – незваный гость в Сирии. И правительство Сирии проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны", — сообщил он.

    Пуск крылатых ракет Калибр по объектам Джебхат-ан-Нусра в Сирии. Видео
    Канал Минобороны РФ на Youtube
    Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат-ан-Нусра" в Сирии

    По словам главы российского МИД, участие РФ в борьбе с террористами ИГ нацелено не только на обеспечение национальной безопасности России, но и на укрепление глобальной и региональной стабильности.

    "Одними силовыми методами искоренить терроризм на Ближнем Востоке и Севере Африки не удастся. В этом наше глубокое убеждение. Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет "двойного дна", — сказал он.

    Лавров подчеркнул, что РФ продолжит наращивать усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке и Северной Африке. "Приглашаем к совместной честной работе всех, кто к этому готов", — добавил он.

    Напомним, 1 октября российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве. Также сообщалось о гибели в конце сентября в Сирии российского генерала Валерия Асапова

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