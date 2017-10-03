Россия сообщила о ликвидации более 300 боевиков ИГ за двое суток

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. За двое суток в Сирии на восточном берегу Евфрата убиты 304 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), более 170 террористов ранены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение последних двух суток авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки ИГИЛ на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными", — сказал Конашенков.

Кроме того, ВКС России за последние двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров боевиков ИГ, в том числе координатора террористов долине Евфрата, сообщил представитель Минобороны РФ.

"Уничтожено 7 полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата", — сказал Конашенков.