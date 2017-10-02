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    Фильм "Крым" стал лидером российского проката

    (обновлено: )36630
    Отметим, что премьера фильма состоялась 27 сентября. Кинолента Алексея Пиманова "Крым" основана на событиях марта 2014 года., только за выходные собрала более 161 миллиона рублей.
    Фильм Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Фильм Алексея Пиманова "Крым" стал лидером российского проката, собрав за выходные более 161 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

    Фильм Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер фильма "Крым": украинцы захотят посмотреть это кино

    Премьера картины, снятой при поддержке министерства обороны России, состоялась 27 сентября в Кремле. Двумя днями ранее предпремьерный показ состоялся в Симферополе и Севастополе. Фильм Алексея Пиманова "Крым" основан на событиях марта 2014 года.

    На втором месте оказалась вторая часть приключенческого боевика про британскую разведку "Кингсмен: Золотое кольцо". Картина собрала 151 миллион рублей по итогам выходных и 593 миллиона за две недели проката. Третью строчку занимает "Лего Ниндзяго фильм" со сборами в 48 миллионов рублей за уикенд и 153 миллиона рублей за две недели.

    На четвертой строке оказался фильм ужасов по книге Стивена Кинга "Оно", который заработал 43,8 миллиона рублей за выходные и 1,026 миллиарда рублей за месяц.

    Замыкает пятерку лидеров триллер "Наемник", заработавший за первые выходные проката почти 40 миллионов рублей.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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