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    В Крыму сообщили о возможном приезде делегации из Украины

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    Вице-премьер крымского правительства заявил, что свое участие в "съезде украинского народа в Крыму" подтвердили представители из различных стран, в том числе из самой Украины.
    Порт Крым Керченской паромной переправы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Представители из различных стран, в том числе из Украины, подтвердили участие в "съезде украинского народа в Крыму", сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

    Ранее заместитель председателя региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина сообщала, что в октябре в Симферополе состоится круглый стол, на котором поднимут вопросы сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом.

    Фильм Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "На круглый стол приглашены представители из целого ряда государств, в том числе из Украины и Донецкой и Луганской народных республик. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации", — сказал РИА Новости Мурадов.

    Вице-премьер подчеркнул, что свое участие в круглом столе подтвердили представители из различных стран, в том числе из самой Украины.

    "Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать", — сказал Мурадов.

    По его словам, данное мероприятие призвано подчеркнуть, что "не киевская националистическая власть представляет украинский народ". "Есть другая Украина, другие украинцы, которые свой цивилизационный выбор много веков назад сделали", — подчеркнул Мурадов.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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