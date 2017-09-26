Актер фильма "Крым": украинцы захотят посмотреть это кино

РИА Новости Украина

В Украине посмотрят фильм Алексея Пиманова "Крым". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил актер Геннадий Яковлев, который сыграл роль отца главного героя картины.

"Фильм там увидят. И не потому, что мы поспособствуем, а потому, что сами (украинцы – ред.) захотят посмотреть. Я думаю, что и наши западные друзья его посмотрят, оценят и поймут. Этот фильм сделан с громадной любовью", — подчеркнул Яковлев.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Съемки художественного фильма "Крым" в Симферополе

По его словам, к съемкам картины привлекли людей, которые имеют непосредственное отношение к событиям "Крымской весны".

"Каждый кадр в нашем фильме достоверен. Мы приглашали на съемку в массовке людей, которые были непосредственными участниками освобождения Крыма. Были документальные кадры, которые чуть ли не пошагово восстанавливались. Я тоже был командиром (ополчения – ред.) Гагаринского района Севастополя, у меня было 600 ребят. Уже 23 февраля мы охраняли митинг, который проходил на площади Нахимова. Я все видел своими глазами. И то, что сделала наша команда, – это вдохновляло", — рассказал Яковлев.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Съемки художественного фильма "Крым" в Симферополе

В свою очередь исполнитель главной роли Роман Курцын подчеркнул, что картина снята с любовью и уважением к крымчанам и украинцам. Однако, уверен актер, в Украине этого не оценят.

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"Я понимаю, что после просмотра фильма никого из нашей команды не пустят на Украину, это для меня в данный момент является катастрофой. У меня там невероятное количество друзей и близких людей. Они приезжают в гости, а я из-за каких-то политических вещей и предрассудков не могу туда поехать. Надеюсь, что ситуация изменится", — сообщил Курцын.

Исполнительница главной женской роли Евгения Лапова рассказала о переживаниях своей героини. "Это сложная история, моя героиня переживала эти события. Тяжело стоять перед выбором между Родиной и семьей. Я понимала людей, которые пережили эти события в реальном времени. Мне было тяжело, я долго отходила от этой роли", — призналась она.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), драма "Крым", посвященная событиям "Крымской весны", создана по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и считается одной из самых грандиозных картин в современной России. Съемки фильма, основанного на реальных событиях, проходили в Севастополе и Москве. Сегодня в Симферополе состоялся предпремьерный показ. Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 28 сентября.